ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في منتصف تعاملات الأحد

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها جماعيا، في منتصف تعاملات، اليوم الأحد، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.89%، ليصل إلى مستوى 31,554.16 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 1.22%، وصولًا إلى مستوى 3,098.52 نقطة، كما صعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.61%، وصولًا إلى 7,470.9 نقطة.

وارتفع أيضا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.77%، ليصل إلى مستوى 10,659.39 نقطة، وكذا مؤشر EGX ESG بنسبة 0.94% وصولًا لمستوى 6,318.61 نقطة.

كما ارتفع أيضا مؤشر EGX30capped بنسبة 1.1%، ليصل إلى مستوى 38,927.57 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.94%، مسجلًا 13,684.82 نقطة.