حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن أسوان و دمياط حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,1 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو ).. بحوزة ( 3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية").

ضبط قطعة سلاح نارى عبارة عن (فرد محلى).

تنفيذ (666) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (7,250 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 13 كيلو جرام لمخدر البانجو – 8,5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين) .. وكذا ضبط(4) قطع سلاح نارى عبارة عن (4 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة(4 متهمين "لهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.