برنامج الغذاء العالمي يطلق عملية طارئة لتقديم مساعدات غذائية لمليون مواطن في لبنان

أطلق برنامج الأغذية العالمي عملية طارئة لتقديم مساعدات غذائية لمليون شخص متضرر من التصعيد الأخير للصراع في لبنان.



وذكرت المجلة الفرنسية "لاتريبين" (المنصة) اليوم /الأحد/ أن برنامج الأغذية العالمي ومقره عاصمة إيطاليا "روما" يقوم بتوزيع الحصص الغذائية والخبز والوجبات الساخنة والطرود على الأسر في المخيمات في جميع أنحاء البلاد".

وذكر البرنامج في بيان أن"التصعيد الجديد للصراع في نهاية هذا الأسبوع سلط الضوء على الحاجة إلى استجابة إنسانية فورية".

من جانبه،أكد "ماثيو هولينجورث" مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان أنه "في غضون أيام قليلة، وصلت مساعدات برنامج الأغذية العالمي إلى آلاف النازحين الجدد".. موضحا أنه "مع تفاقم الأزمة، فإننا نستعد لمساعدة ما يصل إلى مليون شخص بمزيج من المساعدات النقدية والغذائية".

ودعا "هولينجورت" المجتمع الدولي إلى المساهمة بمبلغ 105 ملايين دولار لتمكين برنامج الأغذية العالمي من تمويل هذه العمليات حتى نهاية العام الجاري.

بدورها، صرحت "كورين فلايشر" المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية لدى برنامج الأغذية العالمي في بيان بأن "لبنان عند نقطة الانهيار ولا يمكنه تحمل حرب أخرى ".

وكان 3 أشخاص قد قتلوا في النبطية اللبنانية، بعد أن شنت إسرائيل المزيد من الغارات الجوية الليلة الماضية على عنقون جنوبي لبنان.