طقس خريفي معتدل.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الجمعة المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الاحد 29 سبتمبر الي الخميس الجمعة 4 اكتوبر، حيث يستمر الطقس الخريفي علي كافة الانحاء.

واوضحت الارصاد، انه يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر وحار رطب نهارا على اغلب الانحاء وشديد الحرارة علي جنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة ليلا.

وشبورة مائية خفيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتكون كثيفة اليوم الاحد على مناطق من مدن القناة وشمال ووسط سيناء.

ورياح معتدلة تنشط احيانا على اغلب الانحاء على فترات متقطعة.

وفرص امطار ضعيفة الي خفيفة اليوم الاحد على مناطق من السلوم ومطروح على فترات متقطعة.

وفرص امطار خفيفة يوم الاثنين 23 سبتمبر علي مناطق من شمال الوجة البحرى والسواحل الشمالية علي فترات متقطعة.

وفرص امطار خفيفة غدا الاثنين والثلاثاء 1 أكتوبر على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة في الظل

واوضحت الارصاد، انه تتراوح درجات الحرارة في الظل علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى من 30_33 درجة للعظمي ودرجات الحرارة المحسوسة من 31 الي 34 درجة.