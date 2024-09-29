"مياه الشرقية" تُنفذ ندوة تثقيفية لطلاب مدارس مشتول السوق

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدي العاملين بها والتي تأتي في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء الإنسان) والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء مجتمع متقدم ومتكامل من خلال تنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كافة الفئات العمرية وتغطي جميع محافظات الجمهورية.

وأشاد المحافظ بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية التربية والتعليم في تنظيم الندوات الإرشادية لطلاب المدارس لتوعيتهم بأهمية ترشيد إستهلاك المياه والحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه وإلقاء المخلفات بشبكات الصرف والذي يُكبد الدولة خسائر كبيرة.

وفي هذا الإطار أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنفيذ ندوة توعوية لطلاب مدرسة العهد الجديد الابتدائية التابعة لادارة مشتول السوق التعليمية عن أهمية ترشيد إستهلاك المياه وذلك لتوعية الطلاب والطالبات بخطورة إهدار المياه وإلقاء الضوء على السلوكيات السلبية من قبل المواطنين في التعامل مع المياه والنتائج المترتبة على عدم ترشيد استهلاك الماء وكذلك المسئولية المجتمعية تجاه ترشيدها.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه صاحب الندوة تنفيذ أنشطة تفاعلية ( مسرح العرائس - لعبه الكروت - مسابقات ثقافية ) بجانب تنظيم ورش رسم وتلوين وذلك بهدف ترسيخ مفاهيم التوعية بالحفاظ علي المياه لدي النشء وتعريفهم بالسلوكيات الإيجابية الصحيحة في التعامل مع البيئة والحافظ عليها.

وأوضح رئيس الشركة أن الحفاظ على المياه والبنية التحتية لشبكات الصرف الصحي واجب وطني ومسؤولية كبيرة تقع علي عاتق الجميع، مناشداً المواطنين بالحد من الإسراف في المياه داخل المنازل، والاهتمام بعمليات الصيانة للمحابس للحد من تسريب قطرات الماء واستخدام العداد الكودي المسبق الدفع لما له من مميزات عديده أبرزها عدم الاحتياج للقارئ او المحصل، بجانب احتسابه للاستهلاك الفعلي للمشترك.