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الأحد 29 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

"القومي لذوي الإعاقة" و"حياة كريمة" يحتفلان باليوم الدولي للغات الإشارة

جانب من فعاليات الاحتفال
جانب من فعاليات الاحتفال باليوم الدولي للغات الإشارة
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احتفل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسة حياة كريمة باليوم الدولي للغات الإشارة، بمركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل" بمصر الجديدة.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الاحتفال تفعيلًا لبروتوكول التعاون الموقع بين المجلس ومؤسسة حياة كريمة، كما يأتي ضمن مبادرة " اتكلم هنسمعك"، عمل الاحتفال على إشراك عدد كبير منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

وأضافت "المشرف العام على المجلس" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن فعاليات اليوم عملت على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتمكينهم إقتصاديًا، وتشجيعهم على ريادة الأعمال والعمل والحر، وتغيير ثقافة المجتمع تجاههم، بالإضافة إلى توعيتهم بسرطان الثدي وطرق الوقاية منه، والكشف المبكر عنه، والإجراءات اللازمة الواجب اتباعها حال ثبوت الإصابة به.

الجديربالذكر أن الاحتفال تضمن عدد من الفاعليات منها معرض للمنتجات المصنوعة بأيدى الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي افتتحه الدكتور ابراهيم صابر خليل محافظ القاهرة، والدكتورة مروه فخرى المدير التنفيذى لمؤسسة حياة كريمة، شارك فيه ٣٠ عارض من ذوي الإعاقة، وذلك من خلال جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، واشتمل المعرض على العديد من المنتجات المختلفة كالمفروشات والمنتجات الجلدية، والاكسسوارات والمنتجات اليدويه المتنوعة، كما شهد الاحتفال ندوة توعوية وحملة طبية عن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي.  

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