نشاط مُكثف لوحدة السكان بالديوان العام بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان "والتي تستهدف إتاحة الفرصة للمواطن المصري للسير نحو التنمية الذاتية والصحية والتعليمية والرياضية والثقافية من أجل تحقيق التنمية البشرية وتقديم مواطن واعٍ ومثقف للمجتمع وذلك من خلال تقديم الخدمات التي تحقق المشاركة الفعاله وتعزيز الفرص المتكافئةله موجهاً بضرورة حل القضايا السكانية وتسريع الإستجابه المحلية بخفض معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين.

وقامت وحده السكان بالديوان العام بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بتنفيذ مبادرات توعوية تماشياً مع الخطة الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية ٢٠٣٠ و المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" ، وذلك بمكتبة مصر العامة بالزقازيق وفاقوس وكفر صقر وتنفيذ ٢ ندوة تثقيفية لمبادرة " تحدث معه" التابعة للإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية بحضور ١٠٠ مستفيد ، والتي تهدف إلي كيفية الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسرى وفض المنازعات بما يُساهم في خفض معدلات الطلاق حيث تناولت الندوة عدة محاور والتي بدورها تساعد الشباب في إختيار التوقيت والسن المناسب للزواج فضلاً عن أهمية إجراء الفحوصات الطبية ما قبل الزواج وتوضيح خطورة الزواج المبكر وزواج الأقارب .

كما تم تنفيذ ٣ ندوات تثقيفية لمبادرة "حلها في تدويرها " بحضور ٩٢ مستفيد بهدف رفع الوعي البيئي من خلال تدوير مخلفات البيئة بأنواعها و والأدوات المستخدمة لتحقيق الاستفادة منها وتقليل الملوثات البيئية من أجل خلق جو صحي و بيئي نظيف كذلك دور المبادرة في دعم المشروعات الصغيرة للشباب في مجال ريادة الأعمال.