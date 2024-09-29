ضبط تشكيل عصابي بتهمة تزوير الشهادات والمحررات الرسمية

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات إضطلاع مستخدم أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بنشر مُشاركات تتضمن الترويج لبيع شهادات ومحررات رسمية مزورة بمقابل مادى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائم على إدارة الحساب المُشار إليه (مدرس - مقيم بالقليوبية).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه وأقر بإشتراكه مع (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") فى ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير الشهادات والمُحررات الرسمية أمكن ضبط المذكورين وبحوزتهم (8 هواتف محمولة – 15خاتم شعار الجمهورية لجهات حكومية مختلفة "مزورين"– 7 أكلاشيهات لجهات مختلفة "مزورين"– 7 كارنيهات مزورة – 39 شهادة جامعية "مزورة" – 220 محرر لجهات مختلفة "مزور" – 5 طابعة ألوان – إسكانر – 3 أجهزة حاسب آلى – كمية من الأدوات والخامات المستخدمة فى عمليات التزوير) وأقروا بنشاطهم الإجرامى وأن جميع المضبوطات حوزتهم تُستخدم فى تزوير وإصطناع المحررات الرسمية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.