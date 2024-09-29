مدير تعليم القاهرة يتفقد سير انتظام الدراسة بمدرسة تحيا مصر بالمقطم

تفقد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وزينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، اليوم الأحد، مدرسة تحيا مصر (3) التابعة لإدارة المقطم التعليمية، حيث كان فى استقبالهما عواطف مهنى مدير عام الإدارة وعلاء محمود مدير المدرسة.

وشهد تنظيم دخول الطلاب والالتزام بارتداء الزى المدرسى وتحقيق الانضباط وحسن استقبال الطلاب وبذل كافة الجهود لجذب الطلاب إلى المدرسة .

ومر مدير المديرية بالمرور على الفصول الدراسية والاستماع إلى شرح المعلمين داخل الفصول وانضباط سير العملية التعليمية .

وناقش الطلاب فى المواد الدراسية ووجه لهم ضرورة الانتظام فى الحضور والمشاركة فى الأنشطة داخل اليوم الدراسى لتجديد طاقتهم واكتشاف مواهبهم كما شارك الطلاب المبادرة الرئاسية "بداية "وقام بتوزيع الهدايا على الطلاب.

وفى نهاية الزيارة قام مدير المديرية بتوجيه الشكر للمعلمين والعاملين بالمدرسة وعلى رأسهم مدير المدرسة وطالب بالاستمرار فى بذل الجهد للحفاظ على التميز وتطوير العملية التعليمية بالمدرسة.