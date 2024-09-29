بطريرك الكنيسة السريانية يحضر حفل تخرج طلاب جامعة أنطاكية السورية

حضر البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك الكنيسة السريانية مساء أمس حفل تخرّج الدفعة الثالثة لطلاب جامعة أنطاكية السورية الخاصة. ضمّت هذه الدفعة مجموعة من المتخرجين من كلية الحقوق وكلية الهندسة وكلية العلوم الإدارية والاقتصادية.

‎خلال حفل التخرّج، ألقى قداسة سيدنا البطريرك كلمة تحدث فيها عن أهمية العلم لبناء المجتمع. وهنّأ المتخرجين ودعاهم إلى قطف ثمار جهودهم في الدراسة بالعمل في وطنهم لإعادة بنائه وتطويره. وأشار إلى أنّ جامعة أنطاكية هي البيت الثاني الذي يجد فيه الطالب عائلة تهتمّ بتعليمه وتساعده على بناء نفسه ومستقبله المهني والعملي وتساهم في تمكينه لتحقيق أحلامه وطموحاته فيكون التحصيل العلمي هو المفتاح الذي يفتح أمام المتخرجين آفاق النجاح والتفوق. كما أوصى المتخرجين بأن يكونوا سفراء صالحين للجامعة عبر التميّز في مختلف اختصاصاتهم والإبداع في مجالات العمل والمهن. وشكر قداسته أهالي الطلاب على تضحياتهم في سبيل توفير أفضل تعليم لأبنائهم، متحدّين الصعوبات والظروف ليستطيع أبناؤهم متابعة دروسهم وتطوير مواهبهم وطاقاتهم.

‎حضر حفل التخرج أصحاب النيافة المطارنة الأجلاء: مار ثاوفيلوس جورج صليبا، المستشار البطريركي، ومار تيموثاوس متى الخوري، مطران حمص وحماة وطرطوس وتوابعها، ومار موريس عمسيح، مطران الجزيرة والفرات، ومار بطرس قسيس، مطران حلب وتوابعها، ومار يعقوب باباوي، النائب البطريركي لشؤون الرهبان وإدارة إكليريكية مار أفرام السرياني اللاهوتية في معرة صيدنايا، ومار يوسف بالي، المعاون البطريركي، ومار خريستوفوروس مرقس، السكرتير البطريركي لشؤون الكنيسة في الهند، ومار أوكين الخوري نعمت، السكرتير البطريركي.



