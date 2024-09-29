ads
الأحد 29 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط مصنعين "بدون ترخيص" لتدوير المخلفات البلاستيكية وتصنيع المخصبات الزراعية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام (مالكى مصنعين عشوائيين "بدون ترخيص" - كائنين بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) بإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وإستخدامها فى تصنيع خام البلاستيك بدون موافقة من الجهات المعنية وكذا إنتاج وتصنيع المخصبات الزراعية المغشوشة والمصنعة بإستخدام مواد خام "مجهولة المصدر" وبالمخالفة للقانون وطرح المنتج النهائى بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهدافهما وأمكن ضبط مالكى المصنعين..  وعثر بداخل المصنعين على (50 طن مواد خام "هوالك مخلفات بلاستيكية - 15 طن منتج نهائى لخرز البلاستيك المصنع من مخلفات معاد تدويرها - 60 طن مواد خام - 25 طن منتج نهائى لمخصبات زراعية مغشوشة – 2 خط إنتاج كامل غير مرخص).
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى وإدارة المصانع غير المرخصة لتصنيع وإنتاج الأسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية وتدوير المخلفات.

وزارة الداخلية والمسطحات بالإدارة العامة لشرطة بالقليوبية المخلفات البلاستيكية