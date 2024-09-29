ضبط 4310 عبوة مواد غذائية مجهولة المصدر بالشرقية

شنت إدارة تموين العاشر من رمضان، برئاسة المهندس مصطفى عبدالقادر، ومصطفى بيومي رئيس الرقابة التموينية ومحمد بدوى رئيس قسم حماية المستهلك بحملة تموينية، حملة مكبرة وتم المرور على 17 مخبزا بلديا بدائرة المدينة لعدم إعلان عن مواعيد تشغيل المخبز ونقص الوزن وعدم نظافة.

كما قامت الحملة بالاشتراك مع الطب البيطرى بقيادة الدكتور ماهر سليمان وحملة الهيئة القومية لسلامة الغذاء بقيادة الدكتور طه محمد نبيل بحملة رقابية على الأنشطة التجارية وتم تحرير المحضر جنح ثالث العاشر برقم 4098 تم التحفظ على 70كرتونة جبن أبيض بإجمالى 3500 علبه + 30 كرتونة عصير مشروب فاكهة صناعي بإجمالى 810 عبوة عصير مجهول المصدر بدون فواتير مجهول المصدر.

وتحرير المحضر رقم 5264 جنح ثان العاشر ضد صاحب مخبز سياحى لإدارة وتشغيل مخبز سياحى بدون ترخيص.

كما تم تحرير المحضر رقم 5265 جنح ثان العاشر ضد صاحب سوبر ماركت لبيعه سجائر محلية بأزيد من السعر الرسمي.

والمحضر رقم 5266 جنح ثان العاشر مسئول عن محل كشرى لعدم إستخراج شهادة صحية.

والمحضر رقم 5267 جنح ثان العاشر ضد صاحب سوبر ماركت لعدم الإعلان عن الأسعار .

كما تم تحرير محضر جنح ثان العاشر برقم 5244عدد 10 كجم لحم بقرى بالعظم ذبح خارج المجازر.

والمحضر جنحة رقم 5203 ثان العاشر ضد فرع جمعيتى مجاورة 36 وذلك لعدم الإحتفاظ بسجل الزيارات الخاص بالأجهزة الرقابية.

ومحضر جنحة رقم 5204 ثان العاشر ضد فرع جمعيتى بالمجاورة 37 وذلك لعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية.

وتحرير محضر جنحة رقم 5205 ثان العاشر ضد فرع جمعيتى مجاورة 39 وذلك لعدم ممارسه النشاط .

ومن جانبه كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.