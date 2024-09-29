جولة ميدانية لوكيل تعليم الفيوم بمدارس طامية لمتابعة انتظام العملية التعليمية

قامت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم صباح اليوم الأحد، بمتابعة ميدانية لمدارس إدارة طامية التعليمية، لمتابعة انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدارس، والتأكيد على تطبيق لائحة الانضباط المدرسي، وكثافات الفصول، حيث تفقدت عدد من المدارس ومنها : مدرسة طامية الإعدادية بنين الجديدة - مدرسة الشهيد سيد صبحي عبدالقادر للتعليم الأساسي.

وتفقدت وكيل الوزارة المدارس والفصول الدراسية وحجرات الأنشطة ومعمل العلوم والوسائط المتعددة، وناقشت طلاب المدرسة، وأكدت على ضرورة الجد والاجتهاد منذ بداية العام الدراسي وحتى نهايته، من أجل النجاح والتفوق.

كما أكدت وكيل الوزارة على ضرورة تفعيل لائحة الانضباط المدرسى، وحضور جميع المعلمين وإدارة المدرسة والطلاب طابور الصباح وتحية العلم، وزرع روح الولاء والانتماء للوطن في نفوس الطلاب منذ الصغر.

كما تفقدت وكيل الوزارة، غرفة الزائرة الصحية، وما يتم تقديمه من خدمات صحية وطبية للطلاب، وطرق التعامل مع الحالات الطارئة حفاظا على صحة ابنائنا وتوفير بيئة صحية وتعليمية مناسبة لهم.