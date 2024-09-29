"صحة الفيوم" تنظم دورة تدريبية لرفع كفاءة أطباء الأسنان

نظمت إدارة الأسنان بمديرية الصحة بالفيوم بقيادة الدكتورة حنان بهاء الدين مدير الإدارة تدريبا على مدار 3 أيام لرفع المستوى الفني الأكاديمي لأطباء الأسنان وبخاصة حديثى التخرج.

حيث تم التدريب بقاعتى مدرسة التمريض، إحداهما تخصصت للجراحة، وتناول التدريب

فى اليوم الأول: مقدمة للعمليات الصغرى للأسنان، والتعريفات والهدف، والعمليات المعتادة (الخلع واخد العينات)، وتقييم ما قبل الجراحة، واعتبارات التاريخ الطبى.

وفى اليوم الثانى: التخدير الموضعي - تقنيات القطع والشق الجراحى، وطرق الخياطة، ومكافحة العدوى والتعقيم، وفى اليوم الثالث : (تدريبا عمليا) - محاكاة الجراحة - عيانة ما بعد الجراحة - تحديد المضاعفات وإداراتها - بروتوكولات الطوارئ.

وفى القاعة التالية كان التدريب عن طب الفم، محاضرة عن كيفية التعامل مع إصابات الأسنان الصدمية لدى الأطفال، منها الكشف المبكر عن سرطان الفم والآفات الخبيثة المحتملة - أخذ عينة وتقنيات مختلفة - كيفية تفسير CBC (صورة الدم كاملة) - كيفية أخذ عينة وتقنيات خياطة مختلفة على وسادة سيليكون.

قام بالتدريب أساتذة بكلية طب الاسنان بجامعة الفيوم، والدكتورة الشيماء أحمد شعبان - أستاذ بقسم جراحة الفم والوجه والفكين جامعة الفيوم، والدكتورة سلسبيل على محمود عفيفي -مدرس بقسم الفم والتشخيص وعلاج اللثة جامعة الفيوم، والدكتورة الشيماء عبد الحفيظ عبد الرحيم مدرس بقسم طب الأطفال جامعة الفيوم.

حضر التدريب 50 طبيب أسنان من المستشفيات والوحدات الصحية بالإضافة إلى أعضاء إدارة الأسنان بالمديرية، وتم التدريب بالتنسيق مع إدارة التدريب بالمديرية بقيادة دكتورة أسماء شريف مدير الإدارة.

حضر ختام التدريب الدكتور علاء العشيرى نقيب أطباء الأسنان بالفيوم.

وجاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان وتحت إشراف الدكتورة غادة مرعى مدير الإدارة العامة لطب الأسنان بالوزارة وبرعاية الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

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