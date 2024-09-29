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الأحد 29 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاع الجوي الأوكراني يدمر 15 مسيرة روسية خلال 24 ساعة

مسيرة روسية
مسيرة روسية
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أعلنت القوات الجوية التابعة للجيش الأوكراني اليوم /الأحد/ أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من تدمير 15 طائرة روسية بدون طيار من أصل 22 طائرة حلقت فوق سماء البلاد في مهمات قتالية آخر 24 ساعة.

 


وذكرت القوات الجوية في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية: "أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 15 طائرة بدون طيار من طراز شاهد، وقد هاجمت القوات الروسية أوكرانيا بإجمالي 22 طائرة بدون طيار من طراز "شاهد"، وأطلقتها من مناطق ييسك وكورسك بروسيا وخودا بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا".
وأضاف البيان أنه نتيجة للمعركة الجوية، أسقط الطيران الأوكراني ومجموعات النيران المتنقلة ووحدات الحرب الإلكترونية التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية، 15 طائرة بدون طيار هجومية في مناطق سومي وفينيتسا وميكولايف وأوديسا.

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