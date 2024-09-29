الرئيس السيسي يمنح أنواط الطبقة الثانية لأوائل الخريجين الوافدين بكلية الدراسات العليا

منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوائل الخريجين الوافدين بكلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة نوط الامتياز من الطبقة الثانية.

أوائل الخريجين الوافدين بكلية الدراسات العليا

رائفماكيندا فيفان، مفوض شرطة من دولة الكاميرون (الأولى على فرقة الشرطة المجتمعية وحماية حقوق الإنسان من الدول الإفريقية بمركز بحوث الشرطة).

كانبين أكبيل، نقيب شرطة من دولة كازاخستان (الأول على فرقة حماية الشخصيات وتأمين المنشآت الهامة بمركز بحوث الشرطة).

محمد محمود جعرون، رائد من دولة فلسطين (الأول دراسات عليا).

يقام حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الذي سيكون في استقبال الرئيس، وأعضاء هيئة الشرطة، ولفيف من قادة وضباط القوات المسلحة، وممثلين من عدة وزارات، وأهالي الطلاب.

ويقدم الطلاب الجدد، خلال الحفل، عرضا على استخدام السلاح ومكافحة الجريمة ومطاردة الجناة، وطابور عرض رياضي، وسيتم تكريم الطلبة المتفوقين وأوائل الدفعة.