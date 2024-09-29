إسرائيل تعلن اغتيال القيادي في حزب الله نبيل قاووق

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد، عن اغتيال القيادي في حزب الله، نبيل قاووق، قائد وحدة الأمن الوقائي، وفقًا لما صرح به المتحدث باسم الجيش دانيال هاجاري عبر منصة إكس.

وأفادت قناة ABC News الأمريكية بأن إسرائيل بدأت بالفعل في تنفيذ عمليات صغيرة أو تحركات حدودية داخل لبنان، تستهدف القضاء على مواقع حزب الله على الحدود.

رغم أن القرار بشأن شن عملية برية لم يُتخذ بعد، إلا أن إسرائيل أكدت استعدادها لذلك، مع احتمالية أن تكون العملية محدودة. وأوضح مسؤولون أمريكيون أن حكومة إسرائيل ملتزمة بإعادة عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى منازلهم في شمال البلاد، مشيرين إلى أن قطع رأس حزب الله ليس كافيًا لتحقيق هذا الهدف.

كما أفاد المسؤولون بأن الأمريكيين تلقوا إشعارًا قبل لحظات من عملية اغتيال حسن نصر الله، وهو ما أثار استياء بعض المسؤولين الأمريكيين بسبب عدم تلقيهم معلومات كافية للاستعداد للردود المحتملة. وأكد أحد المسؤولين أن فقدان الاتصالات مع الإسرائيليين قد يضر بمصالح الولايات المتحدة في المنطقة.

وأكدت المصادر أن نصر الله، حتى آخر لحظة، ربط وقف إطلاق النار من قبل حزب الله بوقف إطلاق النار في غزة. في الوقت نفسه، تبقى الدبلوماسية الحل الوحيد القابل للتطبيق على المدى الطويل، رغم أن الحملة العسكرية قد تساهم في تمهيد الطريق لذلك.

