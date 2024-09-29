بالصور.. انطلاق ملتقى مكتبات مصر العامة الـ11 في الغردقة

عقد الملتقي الحادي عشر لمديري مكتبات مصر العامة، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، في الغردقة بحضور السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، واللواء حامد أحمد مستشار محافظ البحر لشئون المدريات والمدن، ويستمر حتى 30 سبتمبر الجاري، تحت شعار «دور المكتبات العامة في التحول الرقمي».

جاء ذلك بمشاركة الدكتور أحمد أمان منسق عام مكتبات مصر العامة الإقليمية، ورانيا شرعان مدير مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، ومحمد أبو المجد أمين صندوق مكتبات مصر العامة، ومديري ٢٩ فرع لمكتبات مصر العامة من مختلف محافظات الجمهورية.

وجه السفير رضا الطايفي الشكر لجميع قيادات محافظ البحر الأحمر علي حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدا بدور اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر في نشر الثقافة والتنوير بالمحافظة، مشيرا إلى أهمية مواكبة التحول الرقمي الذي أصبح سمة العصر ونمط الحياة.

وقال الطايفي، إن مكتبات مصر العامة بالتعاون مع المحافظين، تسعى لعمل نادي تكنولوجيا المعلومات في كل مكتبة، إيمانا منها بأن التحول الرقمي والرقمنة أصبحت تمثل لغة العصر وحجر الأساس في أي تطوير جاري أو في عملية تطوير العمل، ورفع الأداء في مكتبات مصر العامة.

وأضاف الطايفي، أن التحول الرقمي أصبح يمثل وسيلة وغاية من وسائل الجمهورية الجديدة، جمهورية الإنجازات والمشروعات العملاقة، لتحقيق حياة كريمة حقيقية للإنسان المصري، والتي وضعت من بين أولوياتها الإهتمام بالتنمية البشرية وبناء الإنسان، وهو الهدف الرئيسي للمبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» التي تم إطلاقها في العاصمة الإدارية الجديدة وباقي محافظات الجمهورية.

وأوضح أنه يأمل أن يخرج الملتقي الحادي عشر لمديري مكتبات مصر العامة، بمجموعة من التوصيات والبرامج المقترحة للفترة المقبلة التي ستكون نواة حقيقية للإنتقال بالمكتبات والمجتمع إلى عالم التحول الرقمي المواكب لثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لافتا إلى أن منطومة مكتبات مصر العامة بداية من مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي خلال فترة كورونا، كان لها دورا كبيرا ومتميزا استطاعت من خلاله التغلب على تداعيات كورونا، في الوصول إلى المواطنين بالفعاليات والأنشطة المتنوعة أون لاين.

ومن جانبه رحب مستشار المحافظ بجميع الحضور، ناقلا لهم تحيات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، معربا عن سعادته بإقامة فعاليات الملتقي السنوي لمكتبات مصر العامة بمدينة الغردقة الساحرة مقصد العلماء وملتقي الباحثين والمؤتمرات العلمية والثقافية، متمنيا للجميع إقامة سعيدة بالمدينة السياحية وتحقيق الهدف المنشود من الملتقي .

وفي ذات السياق اكد مستشار المحافظ، أهمية المكتبات العامة في نشر الوعي و تحقيق الإثراء الثقافي والمعرفي بين النشئ والشباب، معربا عن تقديره لإقامة الملتقي هذا العام تحت عنوان «دور المكتبات العامة في التحول الرقمي»، مشيرا إلى أهمية دور المكتبات العامة في مواكبة التحول الرقمي الذي تتسم به هذه الحقبة من الزمن، وما صاحبها من تطور كبير في استخدام الوسائل والتقنيات التكنولوجية الحديثة التي انعكست علي جميع مجالات الحياة، مؤكدًا ضرورة تفعيل دور المكتبات العامة في تنمية بناء الفرد علميا وثقافيا واجتماعيا من خلال تقديم الأنشطة والخدمات التي تلبي احتياجاته داخل المجتمع .

وعقب الانتهاء تم إفتتاح المكتبة المتنقلة بالغردقة، وتفقدوا معرض المشغولات اليدوية ومشاهدة عرض فني بمناسبة إقامة الملتقي بمكتبة مصر العامة بالغردقة .