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الأحد 29 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي للمصريين: «إحنا بخير والأمور بفضل الله مستقرة»

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه في ظل الأوضاع الراهنة والظروف الموجودة على حدود مصر الجنوبية والغربية إلى جانب الشرقية، والتطورات التي تحدث، من الطبيعي ودون شك سيصبح الشعب المصري قلق من التطورات التي تحدث، والتي تشكل خطورة كبيرة، وتؤدي إلى اتساع رقعة الصراع في المنطقة بصورة تؤثر على الاستقرار.

وأضاف في كلمته خلال حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»: «فقدنا أكثر من 50% لـ60% من دخل قناة السويس أي 6 مليارات دولار خلال آخر 8 شهور»، مطمئنا المواطنين: «إحنا بخير والأمور بفضل الله مستقرة، ومن حسن لأحسن طول ما إحنا في مصر ثابتين ومستقرين ومتحدين جميعا، وإيدينا في أيدي بعض».

الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل تخرج دفعة جديدة أكاديمية الشرطة قناة السويس