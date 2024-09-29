السيسي للمصريين: «إحنا بخير والأمور بفضل الله مستقرة»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه في ظل الأوضاع الراهنة والظروف الموجودة على حدود مصر الجنوبية والغربية إلى جانب الشرقية، والتطورات التي تحدث، من الطبيعي ودون شك سيصبح الشعب المصري قلق من التطورات التي تحدث، والتي تشكل خطورة كبيرة، وتؤدي إلى اتساع رقعة الصراع في المنطقة بصورة تؤثر على الاستقرار.

وأضاف في كلمته خلال حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»: «فقدنا أكثر من 50% لـ60% من دخل قناة السويس أي 6 مليارات دولار خلال آخر 8 شهور»، مطمئنا المواطنين: «إحنا بخير والأمور بفضل الله مستقرة، ومن حسن لأحسن طول ما إحنا في مصر ثابتين ومستقرين ومتحدين جميعا، وإيدينا في أيدي بعض».