رئيس جامعة جنوب الوادي يتابع انتظام العملية التعليمية بكليات الجامعة

أجرى الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، جولة تفقدية بكليات الجامعة لمتابعة انتظام الدراسة.

وخلال الجولة تابع عكاوي تواجد أعضاء هيئة التدريس والعاملين وانتظام المحاضرات وفقا للجداول المعلنة على مواقع الكليات وهنأ رئيس الجامعة الطلاب ببدء العام الجامعي الجديد وحثهم على تحقيق الاستفادة القصوى من العملية التعليمية والأنشطة الطلابية.

وخلال الجولة اطمأن رئيس الجامعة على جاهزية قاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات وقاعات الأنشطة الطلابية.

وأكد رئيس الجامعة حرص الجامعة على تطوير مصادر التعلم ومخرجات العملية التعليمية وتوفير بيئة جاذبة لطلاب الجامعة في إطار دور الجامعة في إتاحة فرص التعليم العالي بجودة وتميز.

وتابع الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب معسكرات استقبال الطلاب الجدد بمشاركة الإدارة العامة لرعاية الطلاب واكد توفير مختلف سبل الدعم للطلاب.

وأضاف أن الجامعة لديها خطة أنشطة طلابية متنوعة على مدى العام لتنمية مهارات الطلاب وزيادة حصيلتهم المعرفية.

شهد الجولة عمداء كليات الحقوق والتجارة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وحشد من الطلاب.