شركة مياه أسوان تعالج 4 حالات تسرب مياه بوصلات منزلية بقرية الرقبة

دفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بفريق الكشف عن التسرب التابع لشركة مياه القاهرة لإجراء المسح الميدانى بشبكة مياه الرقبة بقرية بنبان ، بناء على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

من جانبه أوضح المهندس عبد الصبور الراوى رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأنه وفقا للتنسيق المستمر بين الدكتور شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فيتم استكمال التعاون المتواصل مع الشركات الكبرى بإشراف ومتابعة من المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لتحسين شبكات مياه الشرب والصرف الصحي داخل مختلف مدن وقرى المحافظة.

إجراء المسح الميداني من خلال أجهزة الكشف عن التسرب

ولفت إلى أن فريق شركة مياه القاهرة قام بإجراء المسح الميدانى من خلال أجهزة الكشف عن التسرب وسط متابعة من محمد عبادى نائب رئيس المدينة ، ومحمد مندور مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة، وقامت الفرق المتخصصة بمراجعة وفحص خطوط ووصلات مياه الشرب حيث أسفرت الجهود عقب الانتهاء من عملية المسح عن كشف 4 حالات تسرب لوصلات منزلية ، وتم التعامل معها ومعالجاتها، وإصلاحها، والاطمئنان على جودة وصلاحية المياه للاستهلاك الآدمى لأصحاب هذه المنازل.

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