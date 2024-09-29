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الأحد 29 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي: قناة السويس فقدت أكثر من 6 مليارات دولار خلال 8 شهور

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن قناة السويس فقدت أكثر من 6 مليار دولار، وهو ما يعد 60 % من دخل القناة خلال الـ 8 شهور الماضية بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، واشتعال الأوضاع في المنطقة.

جاء ذلك خلال احتفال تخريج دفعة جديدة  من طلاب كلية الشرطة، بمقر الأكاديمية بالتجمع الأول، اليوم الأحد.

يقام حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الذي سيكون في استقبال الرئيس، وأعضاء هيئة الشرطة، ولفيف من قادة وضباط القوات المسلحة، وممثلين من عدة وزارات، وأهالي الطلاب.

ويقدم الطلاب الجدد، خلال الحفل، عرضا على استخدام السلاح ومكافحة الجريمة ومطاردة الجناة، وطابور عرض رياضي، وسيتم تكريم الطلبة المتفوقين وأوائل الدفعة.

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