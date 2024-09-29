الأول من أكتوبر.. عرض حصري لمسلسل أزمة منتصف العمر على mbc مصر

يبدأ عرض مسلسل "أزمة منتصف العمر"، على قناة mbc مصر، يوم ١ أكتوبر المقبل عرض أول وحصري.

حقق المسلسل نجاحاً كبيراً وقت عرضة على المنصات، وأثار الكثير من الجدل نتيجة لجرأة الطرح المقدم خلال أحداث المسلسل.

وتدور أحداثه حول فتاه تتزوج من شخص يكبرها فى العمر، ولكنها تحدث بينها علاقة وبين زوج إبنة زوجها، وتتصاعد الأحداث بشكل درامي تشويقي.

المسلسل بطولة كريم فهمى، ريهام عبد الغفور، ركين سعد، رنا رئيس، عمر السعيد، هند عبد الحليم، رشدي الشامي، والإخراج كريم العدل.

يشار أن الفنانة ريهام عبد الغفور أعلنت عن مشاركتها فى السباق الرمضانى المقبل ٢٠٢٥، بمسلسل مع المخرج هاني خليفة.

وكشفت الفنانة ريهام عبدالغفور خلال مداخلة إذاعية لها أنها سعيدة بالعمل مع المخرج هاني خليفة، لما يتميز به من قدرات فى تقديم أفضل صورة للمثل الذى يعمل معه.

يشارك الفنانة ريهام عبدالغفور بطولة مسلسلها الرمضانى عدد من النجوم أبرزهم الفنان إياد نصار والفنان فتحي عبد الوهاب.