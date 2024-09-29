سلامة الغذاء: تسجيل 785 منشأة محال عامة ومعاينة 536 واستيفاء 405 في أسبوع

أعلنت لهيئة القومية لسلامة الغذاء ، في تقريرها الأسبوعي الصادر اليوم عن الفترة من 21 – 27 سبتمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة، ومنها.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 54 زيارة تفتيش على مواقع تخزين القمح، و 2 زيارة لمضارب الأرز وذلك على مختلف محافظات الجمهورية، كما تم تسجل 2 منشأة غذائية لتداول الأرز.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 55 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 28 شكوى وجاري فحص 27 شكوى.

ونفذ مفتشي إدارة الشكاوى حملات على 915 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات ( الاسماعيلية، الشرقية، أسيوط، الوادي الجديد، الغربية، الدقهلية، الجيزة، المنوفية، أسوان، مطروح، شمال سيناء، البحر الأحمر والعاشر من رمضان )، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 54 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.

وتم تسجيل 785 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 536 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 405 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 17 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، دمياط، الاسكندرية، الدقهلية، الاسماعيلية، البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، القليوبية، الفيوم والجيزة، وتم استيفاء 1 مخزن لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وفيما يخص مخازن التغذية المدرسية، تمت معاينة 6 مخازن تغذية مدرسية (قائمة بالفعل) في محافظات البحيرة، كفر الشيخ، القليوبية، الاسكندرية والدقهلية، كما تم استيفاء 1 مخزن لاشتراطات الاعتماد بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، ليصل عدد المخازن المستوفاة إلى 36 مخزنًا.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 14 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات الغربية، البحيرة، الدقهلية، الجيزة، كفر الشيخ، بني سويف والفيوم.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 72 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، البحر الأحمر، أسوان، الأقصر، دمياط وسوهاج.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 21 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، الاسكندرية، القليوبية والدقهلية.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 537 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.