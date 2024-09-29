وزير الداخلية: مصر تتقدم بقيادة الرئيس في طريق الإنجازات بكل المجالات

قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، «نشهد لحظات غالية في حياة نخبة من شباب هذا الوطن، اجتهدوا وثابروا طوال فترة دراستهم، يقفون اليوم في صلابة حراسًا للأمن، ليؤكّدوا أنّهم جديرون للانضمام الى صفوف عطاء رجال الشرطة لترسيخ دعائم الاستقرار لهذه الوطن العظيم».

وأضاف وزير الداخلية خلال كلمته بحفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس السيسي، نقلتها «إكسترا نيوز»، قائلًا: «من دواعي الفخر والاعتزاز مواكبة احتفالنا اليوم لذكرى نصر أكتوبر المجيد، الذي جسد بطولات ملحمة أبهرت العالم، وبهذه المناسبة يسعدني وهيئة الشرطة أن أتوجه بالتحية والتقدير لقواتنا المسلحة الباسلة راجين المولى عز وجل أن يكلل مسارات التكاتف والتكامل بين جناحي الأمن بالأمة المصرية للمزيد من التوفيق والسداد».

وتابع: «مصر تتقدم بقيادة الرئيس في طريق الإنجازات والتطوير بكل المجالات مدعومة بإرادة وطنية لبناء دولة حديثة، مما كان له عظيم الأثر في قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات والأزمات المتتالية الناجمة عن تصاعد حدة الصراعات والاضطرابات على المستويين الإقليمي والدولي، والتي ألقت بظلالها السلبية على المقدرات السياسية والاقتصادية لشعوب العالم، وفرض على بلادنا تحديات كبيرة بحكم موقعها الجغرافي والمسئوليات الواقعة على عاتقها لدورها الريادي في المنطقة».