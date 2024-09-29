تداول 9 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع و591 شاحنة و 45 سيارة حيث شملت حركة الواردات 2500 طن بضائع و296 شاحنة و 14 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع 295 شاحنة و 31 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة بينما تغادر العبارة امل، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس ، كما تم تداول 2500 طن بضائع و 280شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وايلة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1080 راكبا بموانيها.

