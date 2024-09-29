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الأحد 29 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 9 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 9000   طن بضائع و591  شاحنة و 45 سيارة حيث شملت حركة الواردات 2500  طن بضائع و296 شاحنة و 14 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500  طن بضائع 295 شاحنة و 31 سيارة.
يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة  بينما تغادر العبارة امل، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس ، كما تم تداول 2500 طن بضائع و 280شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وايلة . 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1080 راكبا بموانيها.
 

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر تداول 9000 طن بضائع بضائع عامة ومتنوعة