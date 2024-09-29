مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بالفيوم

لقي شخص مصرعه مصرعه، بعدما صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق، بمنطقة منشأة عبد الله بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث ووجود جثة بمنطقة منشأة عبد الله، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين وجود جثة لمواطن، وأكد شهود العيان أن سيارة مسرعة صدمته أثناء عبور الطريق، وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .