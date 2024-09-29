رئيس أكاديمية الشرطة: تخريج 48 طالبا فلسطينيا ضمن دفعة 2024

قال اللواء هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، إن ما تشهدونه اليوم ثمار جهد وعمل متواصل مضت فيه الأكاديمية لاستكمال ما قد بدأته من تطوير وتحديث لمواكبة القفزات للدولة المصرية مرتكزة على ثوابت استراتيجية أمنية معاصرة.

وأضاف خلال حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»: «حفلنا الكريم، اليوم تُشاركوننا احتفالا بكوكبة جديدة من صفوة شباب مصر وخيرة جندها بدعم وزارة الداخلية، حيث يتم تخريج 1193 من طلاب كلية الشرطة بنظام الأربع سنوات منهم 48 طالبا وافدا من دولة فلسطين بنسبة نجاح بلغت 99.1%».

يقام حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الذي سيكون في استقبال الرئيس، وأعضاء هيئة الشرطة، ولفيف من قادة وضباط القوات المسلحة، وممثلين من عدة وزارات، وأهالي الطلاب.

ويقدم الطلاب الجدد، خلال الحفل، عرضا على استخدام السلاح ومكافحة الجريمة ومطاردة الجناة، وطابور عرض رياضي، وسيتم تكريم الطلبة المتفوقين وأوائل الدفعة.