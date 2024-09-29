السيسى يمنح أوائل خريجى كلية الشرطة نوط الامتياز من الطبقة الثانية

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على منح أوائل الخريجين من كلية الشرطة وكلية الدراسات العليا ومركز بحوث الشرطة نوط الامتياز من الطبقة الثانية، وهم:

الأول ملازم تحت الاختبار أحمد جهاد أحمد الشربيني الثاني ملازم تحت الاختبار يوسف أحمد حمدي توفيق

الثالث ملازم تحت الاختبار عمر عثمان عمر المحرزي

الرابع ملازم تحت الاختبار محمود عادل سعد بيومي

الخامس ملازم تحت الاختبار نور الديم محمد عبدالمنعم مندور

يقام حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الذي سيكون في استقبال الرئيس، وأعضاء هيئة الشرطة، ولفيف من قادة وضباط القوات المسلحة، وممثلين من عدة وزارات، وأهالي الطلاب.

ويقدم الطلاب الجدد، خلال الحفل، عرضا على استخدام السلاح ومكافحة الجريمة ومطاردة الجناة، وطابور عرض رياضي، وسيتم تكريم الطلبة المتفوقين وأوائل الدفعة.