سلامة الغذاء: إصدار 378 إذن تصدير لحاصلات زراعية لـ 326 شركة الأسبوع الماضي

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 36 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 21 – 27 سبتمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة ، حيث نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 27 مأمورية رقابية بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 24 زيارة، و أصدرت الإدارة 378 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 326 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3820 رسالة بنحو 188 ألف طن لعدد 1440 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 610 صنف من دقيق وخضروات ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 13 ألف طن، تليها الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 9 آلاف طن، ثم البصل بإجمالي 6 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 53 صنف بنحو 33 ألف طن.

وتصدرت المانجو قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 10 آلاف طن، يليها الرمان بإجمالي 7 آلاف طن، ثم الفراولة بإجمالي 6 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 42 صنف بنحو 28 ألف طن.

ومثلت اليمن، السودان، المغرب والسعودية أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 155 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 640 رسالة، يليه ميناء الاسكندرية بـ 529 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 415 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 2210 رسالة بنحو 478 ألف طن لعدد 855 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 181 صنف من قمح، سكر خام وفول صويا من 88 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر تليها البرازيل، أوروجواي، ليتوانيا وأمريكا.

وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 620 رسالة، يليه ميناء بور سعيد ة والذي احتل المركز الثاني بـ 375 رسالة، ثم ميناء مطار القاهر بإجمالي 330 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 75 منتج و24 شركة، ونفذت 4 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 705 منتج جديد، وأصدرت 7 شهادات بيع حر.



