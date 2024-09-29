فلسطيني الجنسية.. السيسى يمنح أول خريجى الشرطة من الوافدين نوط الامتياز

منح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول الخريجين من الوافدين لكلية الشرطة وكلية الدراسات العليا ومركز بحوث الشرطة، نوط الامتياز من الطبقة الثانية، وهو ملازم تحت الاختبار يوسف فخري عبدالواحد العملة، فلسطيني الجنسية.

يقام حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الذي سيكون في استقبال الرئيس، وأعضاء هيئة الشرطة، ولفيف من قادة وضباط القوات المسلحة، وممثلين من عدة وزارات، وأهالي الطلاب.

ويقدم الطلاب الجدد، خلال الحفل، عرضا على استخدام السلاح ومكافحة الجريمة ومطاردة الجناة، وطابور عرض رياضي، وسيتم تكريم الطلبة المتفوقين وأوائل الدفعة.