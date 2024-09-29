رئيس "أولادنا" تشكر السيسي: رعاية ذوى القدرات الخاصة رسالة سامية تجسد معانى الإنسانية

قدمت سهير عبد القادر، رئيس ومؤسس الملتقى الدولى الثامن لفنون ذوى القدرات الخاصة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على رعايته، للملتقي ولذوي الهمم.

وعقب انتهاء فعاليات الملتقى الدولى الثامن لفنون ذوى القدرات الخاصة والذى نظمته مؤسسة اولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة، توجهت بالتحية لكل الوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدنى الذين شاركوا وساهموا فى نجاح هذه الدورة.

واكدت “عبدالقادر” ان تنامى عدد الوفود وممثلو الدول وكذلك الانشطة يبرز جانبا من جهود دعم اصحاب الهمم سعيا لاظهار طاقاتهم وامكاناتهم.

واضافت: ان رعاية ذوى القدرات الخاصة يعد رسالة سامية تجسد معانى الانسانية والقيم النبيلة ، مشيرة انهم اكتشاف هذا العصر واحد مفردات المجتمع الهادف الى البناء والتنمية .

وكان الملتقى الدولى الثامن لفنون ذوى القدرات الخاصة قد اقيم بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الافروصينى وجاء تحت شعار بكرة احلى بينا وشارك به 53 دولة عربية واجنبية وعدد من كبار الفنانين والمبدعين فى مختلف المجالات بالتعاون مع عدد من الوزارت والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى وهى الثقافة ، التضامن الاجتماعى ، الهجرة وشئون المصريين بالخارج ، التخطيط والتنمية الإقتصادية ، السياحة والاثار ، الشباب والرياضة ، التعاون الدولى ، المجلس القومى للمرأة ، المجلس القومى للاشخاص ذوى الاعاقة وضمت فعالياته ورش عمل وعروضا فنية متنوعة وشهدت لاول مرة قسما لافلام السينمائية الخاصة بالمرأة الافريقية الى جانب مشاركة مجموعة من الاطفال فى لجان التحكيم .