جامعة مصر للمعلوماتية تنظم اليوم الإرشادي لطلابها الجدد

نظمت جامعة مصر للمعلوماتية بمقرها في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الإرشادي والترحيبي بطلابها الجدد، الملتحقين بتخصصاتها المختلفة في كلياتها الأربعة للعام الأكاديمي 2024/2025، وذلك بحضور نائب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.

كما أعلنت الجامعة انتظام الدراسة في جميع كلياتها مع بدء العام الدراسي الجديد، حيث شهدت الكليات الـ4 (الهندسة، وعلوم الحاسب والمعلومات، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم) استقبال الطلاب الجدد والقدامى وسط أجواء احتفالية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والجهات المعاونة، احتفالا بالعام الأكاديمي الجديد 2024/2025.

وافتتحت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية فعاليات اليوم الإرشادي، بكلمة ترحيبية للطلاب الجدد، وباركت لهم قبولهم في الجامعة وانضمامهم لأسرتها. كما قدمت لهم التهنئة على اختيار الجامعة التي سوف تكون نقطة انطلاقهم نحو المستقبل والتطور وقيادة القطاع.

وأضافت الدكتورة ريم بهجت: "منذ تأسيسها، سعت جامعة مصر للمعلوماتية لإحداث تأثير كبير في مجال التعليم العالي، لأننا ملتزمون بالتطوير الدائم، مما مكنا من الحصول على شراكات أكاديمية محلية وعالمية عديدة بسبب التزامنا بتزويد الطلاب بتعليم عالي الجودة يضاهي العلوم التي تقدمها كبرى الجامعات العالمية".

وأشارت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية إلى أن الجامعة أصبحت صرحا أكاديمياً مرموقاً، بعد أن أصبحت منارة علمية كبرى في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط خلال فترة زمنية قصيرة بفضل إمكانياتها المتطورة وبنيتها التحية التكنولوجية ومراكز الأبحاث المتقدمة وأعضاء هيئة التدريس الذين يتمتعون بأعلى معايير الجودة الأكاديمية، وهو ما يضمن توفير بيئة علمية متميزة، وذلك بالإضافة إلى البرامج النوعية المتميزة والتي تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.

وإختتمت الدكتورة ريم بهجت كلمتها ببعض الإرشادات الضرورية التي تهم الطلبة الجدد خلال حياتهم الجامعية وما يضمن لهم التفوق ليصبح كل منهم يمتع بمهارات الخريج الدولي.

وتخلل اليوم الإرشادي والتعريفي فقرات توجيهية خاصة بكل كلية، حيث شارك في الفاعليات عمداء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس، واستمع الطلاب الجدد إلى شرح مفصل حول البرامج التي إلتحقوا بها، والمواد التي سوف يدرسونها، وآلية اتباع الخطط الأكاديمية، ومجالات التدريب التي توفرها لهم الجامعة في كبرى المؤسسات المحلية والعالمية.

وفي نفس السياق قامت رئيس الجامعة وعمداء الكليات بجولات تفقدية للاطمئنان على إنتظام سير الدراسة وتوافر كافة المقومات الداعمة للطلاب، كون جامعة مصر للمعلوماتية بوابتهم للعبور نحو المستقبل بعد أن أصبحت منصة رائدة في دعم العلم والابتكار.

يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين فى أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هى: (علوم الحاسب والمعلومات، والهندسة، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم)، وتقدم 16 برنامج تعليمى متخصص لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين فى أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعى وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.

IMG-20240929-WA0112

IMG-20240929-WA0111

IMG-20240929-WA0109