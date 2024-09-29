نشاط للرياح ورفع الرايات الصفراء على شواطئ الإسكندرية

يشهد طقس الإسكندرية منذ مساء أمس نشاط ملحوظ للرياح، حيث سجلت سرعة الرياح 18 كم/ساعة، كما ارتفعت درجات الحرارة لتصل اليوم الأحد 29 سبتمبر، إلى 28 درجة مئوية، بينما بلغت نسبة الرطوبة 64%.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن وجود نشاط للرياح على بعض شواطئ ( السلوم - مطروح - العلمين - الإسكندرية ) حيث تتراوح سرعة الرياح بين (40-50) كم /ساعة كما يصل ارتفاع الموج إلى (2-2.5)م.

كما توجد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وتتكون ظاهرة الشبورة المائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتي قد تكون كثيفة على مناطق، كما أن نشاط الرياح اليوم سيضيفي مزيداً من التحسن في درجات الحرارة.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن نسب الأشغال منخفضة، وحالة البحر مستقرة ورفع الراية الخضراء، في القطاع الشرقي و الراية الصفرا في القطاع الغربي، والانتباه جيدا لتعليمات المنقذين على الشواطئ.

التأكد من عدم دفع الإكرامية، ولو فرض عليك العامل إكرامية لابد من التواصل معهم، عدم إلقاء اكياس الحلويات والعصاير او اي مخلفات فى البحر أو علي الرملة، الالتزام بعدم الخروج من الشاطئ بملابس البحر حافظًا معانا علي الآداب العامة للطريق.