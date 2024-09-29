وزير الداخلية يصدر قرارات بمنح درجات علمية لخريجي الشرطة

صدر قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بمنح درجات علمية لخريجي كلية الشرطة، خلال احتفال تخريج دفعة جديدة (2023-2024م)، بمقر الأكاديمية بالتجمع الأول، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجاء في القرار، منح خريجي كلية الشرطة درجة الليسانس في القانون والشرطة، و منح خريجي وخريجات كليات الحقوق بنظام العامين الدراسيين دبلومة علوم الشرطة ودرجة الماجستير في القانون من الجامعات المصرية.وكذلك منح خريجات كلية التربية الرياضية بنظام العامين الدراسيين دبلومة علوم الشرطة ودرجة الماجستير في إدارة المخاطر من جامعة القاهرة، مع تعيينهم برتبة ملازم تحت الاختبار.

منح خريجي وخريجات قسم الضباط المتخصصين دبلومة علوم الشرطة، ودبلومة إدارة الأزمات والكوارث الأمنية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة مع تعيينهم برتبة ملازم أول تحت الاختبار.