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الأحد 29 سبتمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مدرسة الأقباط الثانوية بطنطا تحتفل بالمولد النبوي.. صور

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
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احتفلت مدرسة الأقباط الثانوية بنين التابعة لإدارة شرق طنطا التعليميه  ا بالمولد النبوي الشريف، حيث ضم الاحتفال معلمين وطلاب مسيحيين ومسلمين.

جاء ذلك وسط فرحة بين الطلاب وتوزيع حلاوة المولد النبوي وعلي انغام أغنية قمرا والتنوره بالفنون الشعبية  وبحضور خالد حمدان وكيل المدريه وعاطف نصر مدير إدارة شرق رمضان ومدير المدرسة حسن الشحات  حماد موجه اول لغة فرنسية وأحمد بدر سالم موجه اللغه الفرنسية وأحمد أبو حميدة أمن المدرسة.

اشرفت علي الاحتفال هالة شفيق شكري مدرسة اللغة الفرنسية وكانت شعارها بالاحتفال قبطية تحتفل بالمولد النبوي . مبينا :أن هذا الاحتفال جلء ليفرح القلوب بين أبنائنا وزملائنا أقباط ومسلمين. 

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