طلبة كلية الشرطة يحيون العلم المصري بحضور الرئيس السيسي

قام طلاب كلية الشرطة والحاضرين بتحية العلم المصري، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة والضباط المتخصصين، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهد حفل التخرج، مشاركة من طلبة السنوات الدراسية المختلفة لزملائهم الخريجين، فقد سطروا بأجسادهم على الشباك في المواجهة "كلية الشرطة دفعة 2024".

يقام حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الذي سيكون في استقبال الرئيس، وأعضاء هيئة الشرطة، ولفيف من قادة وضباط القوات المسلحة، وممثلين من عدة وزارات، وأهالي الطلاب.



ويقدم الطلاب الجدد، خلال الحفل، عرضا على استخدام السلاح ومكافحة الجريمة ومطاردة الجناة، وطابور عرض رياضي، وسيتم تكريم الطلبة المتفوقين وأوائل الدفعة.

https://www.youtube.com/live/OU7Qo3EK_TQ?si=WBepT7sgMfU-xN8a