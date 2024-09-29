ads
الأحد 29 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

توزيع 1000 شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

توزيع شنط غذائية
توزيع شنط غذائية في كفر الشيخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، عن توزيع 1000 شنطة مواد غذائية تتضمن عددا من السلع الأساسية منها الأرز والسكر على الأسر الأولى بالرعاية بعدد من مراكز المحافظة، تسلمتها مديرية التضامن الاجتماعي من مديرية الأوقاف، وذلك ضمن جهود الدولة للتخفيف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وتحقيق التكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وأكد المحافظ، حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، معربًا عن شكره وتقديره لوزارة الأوقاف على دعمها المتواصل فى مختلف المجالات، خاصة في مجال التكافل والرعاية الإجتماعية.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وممثلي الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية.

IMG-20240929-WA0056
IMG-20240929-WA0056
IMG-20240929-WA0057
IMG-20240929-WA0057
IMG-20240929-WA0066
IMG-20240929-WA0066
IMG-20240929-WA0062
IMG-20240929-WA0062
الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف كفرالشيخ توزيع 1000 شنطة غذائية بكفر الشيخ الأسر الأولى بالرعاية مديرية أوقاف كفر الشيخ