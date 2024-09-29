توزيع 1000 شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

أعلن اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، عن توزيع 1000 شنطة مواد غذائية تتضمن عددا من السلع الأساسية منها الأرز والسكر على الأسر الأولى بالرعاية بعدد من مراكز المحافظة، تسلمتها مديرية التضامن الاجتماعي من مديرية الأوقاف، وذلك ضمن جهود الدولة للتخفيف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وتحقيق التكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وأكد المحافظ، حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، معربًا عن شكره وتقديره لوزارة الأوقاف على دعمها المتواصل فى مختلف المجالات، خاصة في مجال التكافل والرعاية الإجتماعية.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وممثلي الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية.

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