السيسي يشهد أداء مشتركا لطلبة الشرطة والحربية ضمن مجموعات الاقتحام

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقدم مجموعات القطع والعزل والحصار بالمدرعات يستقلها طلبة الكلية ورفقاء الدرب من طلبة الكلية الحربية، وذلك لاتخاذ أماكنهم تمهيدًا لدخول مجموعات الاقتحام، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة والضباط المتخصصين، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

تقدمت مجموعة من المركبات المنضمة إلى القوات، والتي تم تصنيعها محليًا بمعرفة وزارة الداخلية، للمشاركة في هذا البيان، وجميع المركبات مزودة بكاميرا نوع "بي تي z"، والتي تحقق الرؤية 360 درجة، ومستوى حماية من النوع "بي 6".

تقدمت من اليمين، مدرعة الاقتحام والتي تحتوي على برجين هيدروليكين، ومزودة ببرج في المنتصف به كاميرا "بي تي z"، وتحتوي على معدات لفتح الثغرة، فضلًا عن السيارة معاونة الاقتحام كاملة التدريع، ويصل تدريعها عرضه لـ 7 أمتار ونصف.