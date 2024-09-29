رئيس أكاديمية الشرطة: الرئيس السيسي يقود مسيرة البلاد نحو التنمية والتقدم

قال اللواء هاني أبوالمكارم مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، إن رجال أكاديمية الشرطة أشداء وعزمهم كعزم الأبطال وطالما كانت الأكاديمية نصب أعينهم شرفا عظيما قدموا إليها حاملة أكتافهم رسالة الأمن بكل فخر وشرف.

أضاف، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة أذاعتها قناة "إكسترا نيوز"، أنه من عظيم احتفالنا اليوم تشريف الرئيس السيسي، ليشهد تتويج جهود مضيئة كان حصادها رجال أحسن إعداداهم وثقلت قدراتهم.

ووجه خلال حفل تخرج دفعة جديدة من اكاديمية الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنقله قناة «إكسترا نيوز»، التحية والتقدير للرئيس السيسي: « رمز مخلص وزعيم صادق يدافع عن الحق ويقود مسيرة البلاد نحو التنمية والتقدم ».

وتابع: "نشهد تخريج 1379 من طلبة الكلية الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق بنسبة نجاح بلغت 99.9%، جميعهم حصول على درجة الماجيستير في القانون".

وأكد: "نشهد تخريج عدد 146 طالبة من الحاصلات على شهادات الليسانس في الحقوق والبكالوريوس في التربية الرياضية جميعهم حصلن على درجة الماجيستير بنسبة نجاح بلغت 100%".