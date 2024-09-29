ads
الأحد 29 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

على هامش معرض كتاب "الصحفيين"| ندوة لمناقشة "سيد درويش.. شهادة جديدة للتاريخ وقائع سرقة معلنة"

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، ندوة لمناقشة "سيد درويش.. شهادة جديدة للتاريخ وقائع سرقة معلنة"، وتدير الندوة الكاتبة والإعلامية آمال عثمان.

 ويشارك في الندوة  الكاتبة والروائية سلوى بكر، والكاتبة نوال مصطفى، والكاتب ياسر عبد الحافظ رئيس تحرير مجلة أخبار الأدب وكتاب اليوم، والكاتب محمد مصطفى أبو شامة، والأستاذ محمد درويش حفيد سيد درويش، والكاتب خيري حسن، مؤلف كتاب"سيد درويش المؤلف الحقيقي للنشيد الوطنى"، وذلك يوم الإثنين الموافق 30 سبتمبر الساعة الخامسة مساءً بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الرابع، والدعوة عامة.   
             

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين ندوة لمناقشة سيد درويش شهادة جديدة للتاريخ وقائع سرقة معلنة وتدير الندوة الكاتبة والإعلامية آمال عثمان ويشارك في الندوة الكاتبة والروائية سلوى بكر والكاتبة نوال مصطفى