على هامش معرض كتاب "الصحفيين"| ندوة لمناقشة "سيد درويش.. شهادة جديدة للتاريخ وقائع سرقة معلنة"

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، ندوة لمناقشة "سيد درويش.. شهادة جديدة للتاريخ وقائع سرقة معلنة"، وتدير الندوة الكاتبة والإعلامية آمال عثمان.

ويشارك في الندوة الكاتبة والروائية سلوى بكر، والكاتبة نوال مصطفى، والكاتب ياسر عبد الحافظ رئيس تحرير مجلة أخبار الأدب وكتاب اليوم، والكاتب محمد مصطفى أبو شامة، والأستاذ محمد درويش حفيد سيد درويش، والكاتب خيري حسن، مؤلف كتاب"سيد درويش المؤلف الحقيقي للنشيد الوطنى"، وذلك يوم الإثنين الموافق 30 سبتمبر الساعة الخامسة مساءً بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الرابع، والدعوة عامة.

