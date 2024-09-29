السيسي يشهد عروض "خيالة" وحركات من "الجمباز" لخريجي كلية الشرطة

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عروض "خيالة" وأداء حركات من "الجمباز" لاستعراض المهارات البدنية للطلاب بكلية الشرطة، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة.

وتحرص كلية الشرطة على المحافظة على تراثها ودورها الريادي في مهارات الخيالة، والارتقاء برياضة الفروسية والمحافظة على تدريب الطلبة والطالبات عليها لما لها من أطيب الأثر في تشكيل شخصية الطالب وإكسابه شخصية الفارس.

وقدم الطلاب الجدد خلال الحفل، عرضًا على استخدام السلاح ومكافحة الجريمة ومطاردة الجناة، وطابور عرض رياضي، وسيتم تكريم الطلبة المتفوقين وأوائل الدفعة.

يقام حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الذي سيكون في استقبال الرئيس، وأعضاء هيئة الشرطة، ولفيف من قادة وضباط القوات المسلحة، وممثلين من عدة وزارات، وأهالي الطلاب.