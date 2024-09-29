جامعة الإسكندرية تطلق مبادرة "بداية" الرئاسية لخدمة العاملين

أطلقت جامعة الإسكندرية مؤخراً مبادرة بعنوان بداية، وذلك من أجل تعميم خطة للتوعية الصحية للعاملين بالجامعة، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة والتي تستهدف التوعية الصحية للمصريين.
وشملت المبادرة عدد من المجالات ومنها المجال الصحى، فالجامعة كانت من أبرز المؤسسات التي اهتمت بصحة منتسبيها من العاملين واعضاء هيئة التدريس، واتخذت مجموعة من القرارات.
- أهمها العمل على تشكيل فريق طبى يقوم بالكشف المبكر عن الأمراض المزمنة غير السارية .
- تقديم مسحة لكل العاملين المصابين بمرض ارتفاع ضغط الدم ومرض البول السكرى بين العاملين بالجامعة.
- تحديد جدول زمنى بالإدارات والكليات والمعاهد المختلفة.
- تحديد منسق من كل جهة.
- توفير مكان مخصص لحضور الفريق الطبى والقيام بالكشف اللازم على العاملين.
- توفير ما يلزم من علاج والوقاية من المضاعفات.