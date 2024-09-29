جامعة الإسكندرية تطلق مبادرة "بداية" الرئاسية لخدمة العاملين

أطلقت جامعة الإسكندرية مؤخراً مبادرة بعنوان بداية، وذلك من أجل تعميم خطة للتوعية الصحية للعاملين بالجامعة، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة والتي تستهدف التوعية الصحية للمصريين.

وشملت المبادرة عدد من المجالات ومنها المجال الصحى، فالجامعة كانت من أبرز المؤسسات التي اهتمت بصحة منتسبيها من العاملين واعضاء هيئة التدريس، واتخذت مجموعة من القرارات.