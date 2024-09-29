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الأحد 29 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة مسجل خطر للجنايات بتهمة قتل شخص بحدائق القبة

أرشيفية
أرشيفية
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قررت نيابة حدائق القبه اليوم الأحد ، إحالة متهم للجنايات في قتل شخص لوجود خلافات بينهما بمنطقة حدائق القبة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من الأهالي العثور علي جثة شخص وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، تبين أن شاب تم العثور عليه مفارقا الحياة بعد اصابته بطلق خرطوش وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي مسجل خطر واعترف ارتكاب الواقعة لخلافات بينهما علي مبلغ مالي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة  .

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