مقتل وإصابة 8 عمال في إطلاق نار نفذه مسلحون بجنوب غرب باكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل 7 عمال وإصابة آخر خلال إطلاق نار نفذه مسلحون مجهولون على منزلهم بإقليم "بلوشستان" الواقع جنوب غربي البلاد.



وأوضحت الشرطة - حسبما ذكرت قناة (جيونيوز) الباكستانية الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /الأحد/ - أن العمال ينحدرون من إقليم "البنجاب" في شرق البلاد، وكانوا يقيمون في المنزل الكائن بمديرية "بنجغور" في "بلوشستان" عندما وقع الحادث؛ مشيرة إلى أنه تم إطلاق عملية بحث للقبض على منفذي الهجوم.

من جهته، قدم الرئيس الباكستاني آصف على زرداري تعازيه لأسر ضحايا الحادث، مضيفا أن "استهداف العمال والمواطنين الأبرياء عمل وحشي ومشين".

كما أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الحادث، ووجه رئيس حكومة إقليم "بلوشستان" بتقديم تقرير عن الحادث وإحالة الجناة إلى العدالة..وأضاف "نحن عازمون على اجتثاث كل أشكال الإرهاب من أراضي باكستان".

يذكر أن باكستان تشهد ارتفاعا حادا في الأعمال الإرهابية والهجمات المسلحة منذ عودة حركة "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان في عام 2021.. ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في المقاطعات المتاخمة للدولة المجاورة وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".