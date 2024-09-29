السيسى يشاهد سيناريو أمنيا يحاكى التصدى للخارجين عن القانون

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أحد السيناريوهات الأمنية يحاكي قيام بعض الخارجين عن القانون باستقلال إحدى الحافلات، خلال احتفال تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة.

واستقل بعض الطلبة إحدى الحافلات التي يستقلها بعض الخارجين عن القانون للقيام بعمل عدائي واستعرضوا كيفية سرعة التدخل لاستيقاف الحافلة وضبط الخارجين ومداهمة البؤرة الإجرامية.

وظهر اثنان من الضباط يخرجان من إحدى السيارات الشرطية باعتلاء سطح الحافلة باستخدام رياضة الباركور، استعدادًا لضبط الحافلة التي يستقلها الخارجون عن القانون ومن بها، حيث قامت قوات الشرطة بالتدخل السريع أثناء سير الحافلة.

ويقام الحفل بحضور اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وأعضاء هيئة الشرطة، ولفيف من قادة وضباط القوات المسلحة، وممثلين من عدة وزارات وأهالي الطلاب.