«الغرف السياحية»: افتتاح المتحف المصري الكبير سيساهم في جذب مزيد من السائحين

قال الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ الدولة المصرية بذلت جهود كثيرة للنهوض بالسياحة وزيادة أعداد السائحين من خلال جهود هيئة تنشيط السياحة ووزارة السياحة، موضحا أنّ مصر لديها أجنحة مميزة على الطراز الفرعوني في كل المعارض الدولية، كما أنّ افتتاح المتحف المصري الكبير سيساهم بشكل أساسي في جذب مزيد من السائحين وتسليط الأضواء على مصر.

وأضاف «هزاع»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية بذلت جهود كثيرة للنهوض بالسياحة وزيادة أعداد السائحين من خلال جهود هيئة تنشيط السياحة الذي يمر بمختلف المحافظات مثل البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان والقاهرة وبأسعار مناسبة وأقل ثمنا من الطيران المنتظم، ما يساهم في زيادة عدد المقاعد السياحية، مشيرا إلى أنّ الدولة تهتم أيضا بزيادة أعداد الغرف الفندقية بكافة الأماكن السياحية، إذ إنّ أعداد الغرف الفندقية بلغت حوالي 240 ألف غرفة، من ضمنهم غرف كانت قائمة وجرى تجديدها.

وأردف، أنّ الدولة ممثلة في رئيس الوزراء أطلقت مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه، بهدف زيادة عدد الغرف الفندقية لتمويل رجال الأعمال وتوفير القروض لهم وتسهيل كافة الإجراءات، لافتا إلى أنّ هناك تسهيلات خاصة بالسائحين مثل تسهيل الحصول على التأشيرة إلكترونيا «أونلاين» من دول مختلفة.