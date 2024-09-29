محلية إهناسيا ببني سويف: إزالة 418 حالة إشغال وتعد على الأرصفة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا غرب بني سويف، برئاسة هاني الجويلي، حملة مكبرة استهدفت إزالة إشغالات الطريق العام والتعديات على الأرصفة ، أسفرت الحملة عن إزالة 418 حالة إشغال وتعدٍ على الأرصفة، شملت رفع الباعة الجائلين، وعربات اليد، وعدد 4 أكشاك، وإعلانات مخالفة، وترابيزات خشب وبلاستيك، وباترينات طعام، وعروق خشبية.

يأتي في إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم باستمرار في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة وصيانة الأعمدة الكهربائية بشوارع وطرق المدن والقرى بهدف توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في شتى القطاعات.

كما تم إزالة عدة حالات أخرى، على أرض ولاية السكة الحديد بقرية شاويش وبندر إهناسيا. بالإضافة إلى إزالةحالات تعدٍ على أراضٍ زراعية في قريتي شاويش والنُويرة، وحالة تعدٍ على أرض أملاك الدولة على مصرف جوهر الملغي بالنُويرة. تم تنفيذ هذه الإزالات بالتعاون مع حماية الأراضي الزراعية وبتأمين من قوات الأمن، وشرطة المرافق ببني سويف.

وتم متابعة قيام الوحدة بتكثيف الجهود في ملف النظافة ، حيث تم الدفع بفرق مجمعة من عمال النظافة ومعدات الحركة الميكانيكية من سيارات نصف نقل ولوادر للقضاء على تجمعات القمامة والتي تمكنت من رفع القمامة بعدد من شوارع المدينة والقرى التابعة وفق خطة العمل في هذا الشأن.