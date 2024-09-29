صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأحد

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الأحد- أول جلسات الأسبوع، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.27%، ليصل إلى مستوى 31,362.26 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.5%، وصولًا إلى مستوى 3,076.21 نقطة، كما صعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.31%، وصولًا إلى 7,448.93 نقطة.

وارتفع أيضا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.35%، ليصل إلى مستوى 10,614.88 نقطة، وكذا مؤشر EGX ESG بنسبة 0.85% وصولًا لمستوى 6,313.21 نقطة.

كما ارتفع أيضا مؤشر EGX30capped بنسبة 0.6%، ليصل إلى مستوى 38,736.24 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.55%، مسجلًا 13,632 نقطة.