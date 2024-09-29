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الأحد 29 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الكنيسة الكلدانية تدين ما يحدث في لبنان والأراضي المقدسة

ارشيف
ارشيف
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أدانت الكنيسة الكلدانية ما يحدث  في لبنان والأراضي المقدسة .

وجاء في البيان الصادر عن الكاردينال لويس روفائيل ساكو البطريرك الكلداني للطائفه الكلدانيه حول العالم : "بألم وقلق نتابع منذ أشهر، ويصدمنا ما يحدث في الأراضي المقدّسة ولبنان من صراعات وخراب وتهجير وقتل آلاف الناس بينهم مدنيون أبرياء من أطفال ونساء، لحقوق الناس وحرياتهم وكرامتهم".

وأضاف البطريرك الكلداني: "إذ تدين الكنيسة الكلدانية هذه الأفعال، التي تتقاطع مع القيم الروحيّة والإنسانيّة، تدعو المجتمع الدولي الذي  تحمل مسؤولياته المشتركة والتحرك السريع والجاد والملموس لوقف الحرب والبحث الجماعي القوي عن معالجات دائمة للمشاكل والأزمات في المنطقة حتى يعيش مواطنوها كاخوة واخوات بحرية وكرامة في سلام وإستقرار".

وانتهي البيان إلى القول: إنّ "التوصل الى السلام والوئام بين كافة المواطنين رسالة إنسانيّة وروحيّة وسياسيّة".

أقباط أقباط الكاثوليك